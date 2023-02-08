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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مواجهة تحديات صناعة السينما الأفريقية في رحاب مهرجان الأقصر | فيديو

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إثراء الحالة الفنية في القارة السمراء.. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يواصل فعاليات دورته الـ 12".

ودائما تلتقي الحضارة بالفن، لذا تحتضن مدينة الأقصر المصرية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أطلق على اسمها، حيث يأتي المهرجان بمشاركة حوالي 33 من صناع السينما يمثلون مختلف الدول الأفريقية، مما رأوا أن هذا المهرجان يعمل على الارتقاء بالسينما الأفريقية عبر مناقشة التحديات التي تواجه تلك الصناعة الهامة.

ولأنها ضيف شرف المهرجان في دورته الحالية، أقيم معرض يجمع أفيشات لبعض الأفلام من السينما السنغالية، وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أفيشات السينما المصرية ومراحل تطورها الزمني.

 

 ملف التراث السينمائي الأفريقي

المشاركون في المهرجان حرصوا على مناقشة ملف التراث السينمائي الأفريقي وطالبوا بضرورة إيجاد آليات للحفاظ عليه، حيث يلعب المهرجان دورا كبيرا في السينما الأفريقية من أجل إثراء الحالة الفنية في القارة السمراء، حيث إن وجود ممثلين من 31 دولة أفريقية تحت سقف واحد سيكون له أثر كبير في زيادة التعاون بين الدول الأفريقية فنيا.

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