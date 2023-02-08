عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى عن تبديل حسين الشحات أمام ريال مدريد: رصاصة ضربت قلبي

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تبديل حسين الشحات وخروجه ودخول طاهر محمد طاهر خلال مباراة الأهلي وريال مدريد رصاصة وتدخل قلبي، موضحًا أن حسين الشحات هو من أفضل اللاعبين في هذه المباراة.

txt

75 دقيقة .. الأهلي يسجل ويبحث عن التعادل وريال مدريد متراجع

txt

جماهير الأهلي تحيي ذكرى وفاة 20 شهيدًا من مشجعي الزمالك بمونديال الأندية

وأشار "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي غائبة طوال المباراة، لكن الجبهة اليمنى بقيادة محمد هاني وحسين الشحات يقدمان أداء رائعا، إذ أنه يسدد ويصنع للاعبي الأهلي.

وشدد الاعلامي ابراهيم عيسى على أنه لابد أن تحظى إدارات كرة القدم نفس طريق النجاح الذى تحظى به كرة اليد، منوهًا بأن مصر تمتلك عباقرة في لعبة كرة القدم، ويقدمون نجاحات كبيرة في بطولات العالم.

إبراهيم عيسى ريال مدريد حسين الشحات مونديال الأندية نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد سوريا ولبنان وتركيا.. زلزال يضرب دولة عربية بقوة 3 درجات بمقياس لريختر

انهيار أكثر من 60 مبنى في حلب.. وسوريا تعاني من نقص المعدات |فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

رسالة شكر من شوبير للاعبي الأهلي بعد خسارة التأهل لـ نهائي مونديال الأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

فيديو

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ