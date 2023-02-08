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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالة حزن شديدة.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد الهزيمة من ريال مدريد

صدى البلد

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن أداء الفريق أمام ريال مدريد الإسباني، كان جيد والنتيجة لا تعكس النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وتابع مرتجي خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعبين كانوا رجالاً، وهناك حالة حزن شديدة".

وأضاف خالد مرتجي: "قبل المباراة كان هناك تعاهد على تقديم مستوى مميز ومحاولة العبور، والنتيجة لا تعكس تمامًا سيناريو المباراة".

وقال أمين صندوق النادي الأهلي: "الحزن يخيم على البعثة هنا في المغرب، خاصةً أنه كان هناك أداء مميز من جانب اللاعبين، وكنا نستحق نتيجة أفضل من التي انتهت بها".

واختتم مرتجي: "آرسين فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، كان يتحدث معي بعد المباراة وأشاد بقدرات اللاعبين، وأن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة في اللعب بالقارة الأوروبية".

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