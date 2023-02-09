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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 2-2 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لمثلهما اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

 وتقدم ليدز يونايتد عن طريق ويلفريد جنونتو في الدقيقة الأولى، قبل أن يسجل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني لليدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

 وفي الدقيقة 62 سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد، قبل أن يدرك زميله جادون سانشو التعادل في الدقيقة 70.

 ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث،بفارق نقطتين خلف السيتي الذي لديه مباراة ، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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