نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

يقتل التبغ ما يصل إلى نصف مستخدميه، هناك أشكال مختلفة يستخدم فيها التبغ مثل السجائر ، والسجائر الإلكترونية، والسيجار ، والتبغ المضغ (الذي لا يدخن)، يعد تعاطي التبغ والإفراط في تناول الكحوليات من عوامل الخطر الرئيسية لـ سرطان الفم في البلدان النامية.

يعتبر الكيتو من أشهر أنواع الريجيم التي تتضمن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، والذي يتم استبداله بالأطعمة الغنية بالدهون، يؤدي خفض مستوى الكربوهيدرات إلى دخول الجسم في حالة استقلابية تسمى الحالة الكيتونية، إنه عندما يصبح جسمك فعالاً للغاية في حرق الدهون للحصول على الطاقة

النميمة من الصفات السيئة التي يتسم بها بعض الأشخاص، فهم يتحدثون دائما عن الأشخاص سواء كانوا أقربائهم وأحبائهم أو أصدقائهم ولا يحافظون على أسرار الأخرين.

فيما يلي قائمة بـ الأبراج التي تعتبر النميمة وسيلة للترفيه ويمكنها إفشاء المعلومات السرية لأي شخص إلى أشخاص آخرين.

في اليوم العالمي لـ البيتزا.... طرق مختلفة لتحضيرها في البيت

يحتفل العالم يوم 9 فبراير بـ اليوم العالمي لـ البيتزا، وتعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البيتزا بحشوات متنوعة في البيت..