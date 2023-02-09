كولر صفقة الموسم.. إبراهيم عبد الجواد: الأهلي كسب من مباراة ريال مدريد

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، بين الأهلي وريال مدريد، ذلك عبر حسابه على تويتر.

وأوضح: “ ان أداء الأهلي كان جيد وأقرب لتحقيق الفوز والتعادل حتى نهاية الشوط الثاني للمباراة”.

وأشاد باداء الأهلي، والفرص الجيدة، مشيراً: “ لاعبي الأهلي قدموا ١٤ فرصة ودا رقم كبير، وكانوا نازلين يحققوا نتيجة والفضل يرجع لصفقة الموسم بالاهلي وهو مارسيل كولر”.

واضاف: “ الأهلي محتاج مهاجم يخلص في الكور ودا باين النهاردة”.

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.