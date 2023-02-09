الصين بريئة.. لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن

لم تظهر حتى الآن متحورات جديدة لفيروس كورونا في الصين بعد تخليها عن سياستها الصارمة ضد الفيروس والتي عرفت باسم “صفر كورونا”.



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية شهدت الصين ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، بعد رفع تدابيرها الصحية الصارمة مطلع ديسمبر الماضي، ما أثار مخاوف من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أرضاً خصبة لمتحورات جديدة أشد عدوى أو خطورة.

وكنتيجة لذلك، فرضت العديد من الدول على الفور قيوداً جديدة على المسافرين القادمين من الصين، بسبب القلق من قلة شفافية الأرقام الصينية حول حجم تفشي المرض، وهو ما أثار غضب بكين.



لكن دراسة جديدة نشرتها مجلة «ذي لانست»، أجراها باحثون صينيون بالاعتماد على تحليل 413 عينة من بكين أُخذت بين 14 نوفمبر الماضي، و20 ديسمبر، أظهرت أنه «لا يوجد دليل على ظهور متحورات جديدة» خلال هذه الفترة، وأن أكثر من 90% من الحالات كانت تعود إلى متحورتين فرعيتين من «أوميكرون BF.7» و«أوميكرون BA5.2» المنتشرتين بالفعل في الصين، واللتين تم تجاوزهما في الدول الغربية من قبل متحورات فرعية أشد عدوى.