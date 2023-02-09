نجم الأهلي السابق: الهزيمة من ريال مدريد أظهرت عيوب الكرة المصرية.. فيديو

قال أبو المجد مصطفي، لاعب الأهلي السابق، إن الهدف المبكر الذي استقبله الأهلي في مرماه ساهم بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة كبيرة.



وأضاف أبو المجد مصطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأخطاء الفردية التي ظهرت من جانب لاعبي الأهلي هي سبب خساراه الفريق برباعية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار المباراة بشكل متميز.



وواصل أبو المجد مصطفى، تصريحاته، أن يجب على لاعبي الأهلي استغلال جميع الفرص في المباريات الكبرى، مشيراً أن أفضل لاعب في مباراة اليوم هو حسين الشحات، حيث ظهر بمستوي متميز وهدد مرمي فريق ريال مدريد بأكثر من كرة وكاد أن يسجل أكثر من هدف في مرمي الريال.



وتابع أبو المجد مصطفى، أن خسارة الأهلي اليوم أمام ريال مدريد أظهرت عيوب الكرة المصرية، قائلًا «هناك فارق في السرعات بين لاعبي الريال والأهلي، والفريق الإسباني بيلعب كرة حديثة».



