ريهام سعيد في أحدث ظهور من الطائرة| شاهد

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريهام سعيد من الطائرة، بلوك طبيعي دون التكلف في وضع ميك اب، ولاقت تفاعلاً كبيرا من جمهورها.

وروجت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد لـ مسلسلها الجديد" بعد النهاية" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ريهام البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:" شركة محترمة محمد إبراهيم والاستاذ هاني فتحي ومخرج عبقري الاستاذ وائل فهمي وكاست وكرو في غاية الجمال والرقي ليا الشرف اني كنت معاكو ربنا يوفقنا يارب".