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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنابيب خرسانية.. مطعم غريب يثير الجدل في الصين

مطعم في الصين
مطعم في الصين

جذب تصميم غريب لمطعم في الصين أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستخدامه تصميم فريد لم يسبق أن نفذه غيره من قبل لجذب انتباه المرتادين.
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية يعتمد أحد مطاعم الشواء بمدينة تشونغ تشينغ الصينية على أنابيب المياه الإسمنتية الضخمة كغرف لاستقبال زبائنه، ما يوفر تجربة مختلفة لمحبي المشاوي.

وقد وجدت هذه الفكرة إعجابا من عدد كبير من الزبائن الذين توافدوا على المطعم لتجريبها، كما لفت انتباه محبي التصوير والسفر على السوشيال ميديا الذين توافدوا لالتقاط الصور بداخله.

 

ويقدم هذا المطعم الغريب طاولات جذابة ومناظر طبيعية ملفتة للإنتباه كما يزينها باضائات حديثه يمكنها أن تساعد الرواد على التاقلم سريعا مع ديكور المطعم.

الصين مواقع التواصل

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