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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف أسوان في الدوري الممتاز.. اليوم

الاتحاد ضد أسوان
الاتحاد ضد أسوان

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره أسوان، اليوم، الخميس، في تمام الثالثة إلا ربع مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الاتحاد بقيادة مديره الفني الصربي زوران مانولوفيتش، تحقيق الفوز على أسوان في مباراة اليوم، واقتحام المربع الذهبي.

وكان الاتحاد تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل، يدخل فريق أسوان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا صعبا على الداخلية بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية.

يذكر أن الاتحاد تغلب على أسوان بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري.

ترتيب الاتحاد وأسوان

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

 

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