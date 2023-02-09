إعلان وهمي عن الأوكازيون الشتوي.. ضبط 10 محلات بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبره على الأسواق لضبط المحلات الغير ملتزمة بالأوكازيون الشتوي ولإعلانها عن أوكازيون وهمي وبدون تصريح معتمد.

ومن جانبه صرح على الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن هناك 20 محلا ( 3 قطاع عام +17 قطاع خاص ) مشتركين فى الأوكازيون الشتوى من 6/2/2023 ولمدة شهر.

وأشار إلى أنه تم تحرير 10 محاضر لمحلات لإعلانها عن اوكازيون وهمى أو بدون تصريح معتمد.

وتم إتخاذ كافه الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين واحالة المحاضر للنيابة العامة للتحقيق.