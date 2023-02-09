لدينا احتياطي كبير من الزيوت|وزير التموين: إنشاء مخازن استراتيجية بـ 4 محافظات.. و7340 منفذًا|فيديو

لتوفير السلع

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية؛ إن الوزارة وفرت مستودعات لتخزين الزيوت وذلك أدى لاستيعابنا للكثير من الأزمات نظرًا لوجود احتياطي كبير من الزيوت.

أضاف الدكتور علي مصيلحي خلال إفتتاح مدينة سايلو فوودز الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية؛ أن الرئيس السيسي اعتمد منظومة تطوير للتجارة الداخلية في 2017 وتم الان العمل على اكثر من 15 مشروعاً في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية بمساحات تزيد على 100 فدان و 200 فدان و40 فدانًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من أربعة مخازن استراتيجية في الشرقية والسويس والاقصر والفيوم حتى يمكن ضبط وجود احتياطي استراتيجي لسلعة الزيت على مستوى الاقاليم المختلفة ثم بعد ذلك توفير السلع في منافذ التوزيع.

وتابع أننا قمنا بتوفير 7340 منفذًا للتوزيع لسلع الجملة وقبل ذلك كانوا حوالي 1300 منفذ فقط، بالإضافة إلى توفير حوالي 30 ألفاً من البقالين وبذلك يتجاوز العدد اكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وهذا يؤكد على توفير الركائز الاساسية لتحقيق الامن الغذائي في جمهورية مصر العربية .