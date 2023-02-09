الشباب والرياضة بمطروح تكرم الفائزين في اللقاءات الشاطئية

كرم الدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح الفائزين بالمراكز الأولى في مشروع اللقاءات الشاطئية للفتيات والشباب (كرة قدم/ كرة طائرة/ التنس الشاطئ "راكيت") بمحافظة الإسكندرية في الفترة من ٤ فبراير وحتى ٦ فبراير وذلك بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة وكابتن أحمد شحاتة المشرف المسؤول عن التنمية الرياضية.



حيث تم تكريم كابتن أحمد تمام المدير الفني للفريق وتكريم المركز الأول كرة طائرة بنين اللاعب عبد السلام عبد الكريم ومحمود عبد الكريم ودخيل بيده، كملا تم تكريم المركز الأول تنس شاطئ اللاعبة رحمة ياسر غنيم وروان ياسر غنيم والمركز الأول تلى ماتش بنات اللاعبة أروى أحمد وريماس ياسر غنيم وأميرة أحمد وتولاى تامر شطا، ومركز أول كرة سرعة بنين اللاعب محمد السيد عربي، ومركز أول كره سرعة بنات اللاعبة رحمه شريف سعيد

وهنا وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أبناءه الرياضيين متمنيا مزيدا من الاهتمام لاستمرار تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.