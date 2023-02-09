عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات البريطانية: الطقس يلعب دورا مهما في مسار العملية الروسية بأوكرانيا

صدى البلد

   أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن الطقس لا يزال يلعب دورًا مهمًا في مسار الحرب الروسية في أوكرانيا. 


ورجحت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - اليوم الخميس، أن يكون هناك تغيير طفيف في ظروف التنقل عبر البلاد شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة في ضوء الأرض المتجمِّدة.


وأشارت إلى أن درجات الحرارة السطحية - أمس - وصلت حوالي درجة الصفر المئوية، وخلال الأسبوع المقبل، تشير التوقعات إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى ذوبان الجليد وبالتالي تدهور التنقل عبر نهر دونباس.


وتتوقع استخبارات المملكة المتحدة أن يكون التنقل عبر البلاد في أسوأ حالاته على الأرجح، مع ظروف موحلة للغاية، من منتصف إلى أواخر مارس المقبل. وبالتالي، من المرجح أن يسعى القادة من كلا الجانبين إلى تجنب جدولة هجمات كبيرة في مثل هذه الأوقات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

مفاجأة في مصير كهربا مع الأهلي بعد العقوبة الجديدة.. شوبير يكشف التفاصيل

الخطيب يوجه طلبا للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من ريال مدريد

ترشيحاتنا

المستشار التجاري المصري ببرلين:نقترب من مليار يورو صادرات لألمانيا من الخضر والفاكهة

الأروع على الإطلاق.. افتتاح حجرتين جديدتين بمعبد حتشبسوت بالدير البحري

أرقام صادمة.. اردوغان يكشف أخر التطورات بشان ضحايا الزلزال والمناطق المتضررة

مفيش مد|التعليم : انتهاء إجازة نصف العام 2023 اليوم وعودة الدراسة السبت

طاغية ويستغل احتياطي الاتحاد السوفيتي.. لأول مرة الرئيس الأوكراني يسب بوتين علانية

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.29% في منتصف تعاملات الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عامين.. كشف لغز حمل أنثى جبون حير حديقة حيوان باليابان

بوادر الشهر الكريم.. انخفاض 25 جنيهًا في أسعار الفراخ في هذا التوقيت| تفاصيل

العلاقة تستمر إزاي؟ .. رضوى الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور لها

انتقام وحشي من جمل على يد 6 أشخاص بالهند.. ماذا حدث؟

فيديو

ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر .. الأرصاد تحذر من الطقس |تغطية خاصة

يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ