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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف بناء مخالف على مساحة 20 فدان أملاك دولة ببني مزار بالمنيا

إيقاف حالة بناء باملاك
إيقاف حالة بناء باملاك الدولة ببني مزار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف العشوائي علي الاراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي.

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ومن جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز بالتعاون مع الجهات المعنية.

حيث أسفرت الحملة عن إيقاف حالة تعدي بقرية السلام الجديدة على أرض أملاك دولة على مساحة 20  فدان وتم التحفظ علي معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة.

أكد عماد حسن رئيس مركز بني مزار، ان الوحدة المحلية تكثف حملاتها لرصد كافة حالات التعدي على الاراضى داخل زمام المركز والتعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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