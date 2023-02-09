قادة البرلمان الأوروبي يرحبون بالرئيس الأوكراني لدى وصوله بروكسل

رحب رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي بالرئيس الأوكراني " فولودمير زيلينيسكي" عقب وصوله إلى مدينة "بروكسل" لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي " الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - "مرحبا بك هنا، وأهلا بك في الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا ميتسولا" زيارة الرئيس الأوكراني لبروكسل بـ" اليوم التاريخي لأوروبا".

وكان الرئيس زيلينسكي قد وصل البرلمان الأوروبي اليوم قادما من العاصمة الفرنسية باريس على متن طائرة فالكون برفقة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في جلسة عامة والمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وإجراء محادثات ثنائية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" قد دعا في وقت سابق الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينيسكي" شخصيا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير الجاري.