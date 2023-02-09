مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تختتم زيارتها إلى مصر

أكدت السيدة بالوما آدمز ألين نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الشراكة الدائمة للولايات المتحدة مع مصر والتزام حكومة الولايات المتحدة بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر من خلال الجهود التي قامت بها بعثة الولايات المتحدة في مصر متمثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



جاء ذلك فى بيان للسفارة الامريكية بالقاهرة اليوم فى ختام زيارة بالوما ادامز المثمرة لمصر والتي استمرت ثلاثة أيام .



ونقلت السفارة عن بالوما آدمز ألين تأكيدها كذلك التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبادئ التنوع والمساواة والإدماج داخل المجتمع ومع شركاء التنمية وضمن البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.



كما قامت بزيارة عدد من البرامج المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعرف على المزيد عن التاريخ الطويل لعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وخاصة في قطاعات الصحة وتمكين المرأة والنمو الاقتصادي والسياحة.



والتقت نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع جمعية الهلال الأحمر المصري حيث أعربت عن تقدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشراكتها مع الهلال الأحمر طوال فترة جائحة كوفيد-19 للتصدي لانتشار فيروس كورونا والاستجابة للحالات إضافةً إلى إدارة مراكز تلقى اللقاحات وتصحيح المعلومات المغلوطة بهذا الشأن.



كما قامت نائبة مدير الوكالة بزيارة مركز الإبداع داخل قصر السلطان حسين كامل حيث ترأست حوار المائدة المستديرة مع رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. من بين تلك الشركات الناشئة التي التقت بها كانت شركة VAIS لحلول التكنولوجيا الزراعية و Fresh Source وهي أول منصة لسلسلة التوريد الزراعي، واللذان يعملان بجد ونشاط على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات الزراعية من أجل تعزيز الأمن الغذائي في مصر.



وخلال هذا الاجتماع، استمعت السيدة آدامز-آلين من المشاركين عن كثب كيف تدعم شراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص رواد الأعمال المصريين من خلال إطلاق وتطوير الشركات الناشئة، بالإضافة إلى جذب 500,000 دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم 6 شركات ناشئة خلال عام 2022، وتحسين سبل تقديم الخدمات العامة لصالح جميع المصريين.



و التقت آدامز-ألين بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة الشباب، وتنمية القطاع الخاص، والمشاركة المجتمعية، والدور المهم للمجتمع المدني في مصر، وكذلك التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم الأهداف الشاملة لمبادرة "حياة كريمة".



وقبيل مغادرتها القاهرة، قامت السيدة آدامز-ألين بجولة إرشادية سيرًا على الأقدام في أحضان القاهرة التاريخية لزيارة العديد من المواقع التي تم ترميمها ضمن البرامج التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الماضي والحاضر والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي المصري، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قدرات المجتمعات المحلية لتعزيز السياحة المستدامة.



كما قامت السيدة آدامز-ألين بجولة في هضبة الأهرامات وأبو الهول والتعرف على كيفية عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية للحفاظ على المواقع الأثرية في مصر.



