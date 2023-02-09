بوينج تتوقع نمو سوق صيانة الطائرات بأفريقيا والمنطقة إلى 15.4 مليار دولار

أعلنت شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات بانها تعرض خدماتها وحلولها الرقمية في مجال الطيران مشيرة إلى أن هذة المنتجات والخدمات ستمكن شركات الطيران من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث أساطيلهم وتطوير قدرات الفنيين لصيانة أساطيل شركات الطيران التجارية تماشياً مع نمو الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح في السوق الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك علي هامش مشاركة بوينج في معرض صيانة الطائرات والتدريب الذي عقد بالقاهرة هذا الأسبوع.

قال ديفيد مكينا، المدير العام لقسم المبيعات لدى بوينج للخدمات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "نلتزم تماشياً مع استمرار نمو قطاع الصيانة والإصلاح في إفريقيا بتقديم الحلول والخدمات التقنية المحسنة لدعم عملائنا. وسيؤدي تطبيق التقنيات الجديدة إلى تحديث الأساطيل الحالية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المسافرين في نهاية المطاف".

وأضاف ديفيد بأنه وفقاً لدراسة سوق خدمات بوينج للفترة 2022-2031، من المتوقع أن ينمو سوق عمليات الصيانة والإصلاح والتعديلات لأسطول الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا من 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 15.4 مليار دولار أمريكي في عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بطلبات الصيانة المطلوبة للأساطيل المتنامية والقديمة، بالإضافة إلى التعديلات التحديثية. ويتطلب السوق الكبير للطائرات ذات البدن العريض في المنطقة أيضاً حجماً أكبر من التعديلات الداخلية حيث تتنافس شركات الطيران على المسافرين الذي يفضلون التجارب الفريدة وتحقيق الإيرادات الإضافية.

كما سيبلغ طلب السوق لمدة 10 سنوات في الفترة من 2022 إلى 2031 على خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل للطائرات التجارية والتدريب والخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار أمريكي.

بصفتها شركة طيران عالمية رائدة، تقوم شركة بوينج بتطوير وتصنيع وتوفير خدمات الطائرات التجارية ومنتجات الدفاع وأنظمة الفضاء للعملاء في أكثر من 150 دولة.

كما أنها أكبر مُصدِّر في الولايات المتحدة، لذلك تستفيد الشركة من مواهب قاعدة الموردين العالمية لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستدامة والأثر الإيجابي في المجتمع. ويلتزم فريق بوينج المتنوع بالابتكار من أجل بناء المستقبل والعيش حسب قيم الشركة الأساسية المتمثلة بالسلامة والجودة.