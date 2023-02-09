مركز بحوث الصحراء: تجديد الاعتماد الدولي واستمرار شهادة الجودة

أعلن د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، انه تم تجديد الاعتماد الدولى للمركز وفقا للمواصفة الدولية Iso9001:2015 للسنة الرابعة علي التوالي ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الخارجية للشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC وقررت استمرار التسجيل فى السجلات الدولية بهيئة الإعتماد الإسترالى JASANZ وإستخدام علامة الإعتماد من ISC .

وأشادت اللجنة برئاسة لواء دكتور مهندس عزالدين فتحي الحمزاوي- خبير واستشاري ومراجع دولي في نظم الإدارة، والدكتور مدحت عبد الوهاب- رئيس شركة Cpg certification partner global بالتطور الملموس فى الأداء البحثى والإدارى بالمركز وتطبيق نظام إدارة الجودة بكفاءة وفاعلية.

كما أشادت اللجنة بدور قيادة المركز فى دعم تطبيق الجودة كما أشادت بجهود السادة أعضاء مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد ودورهم الفعال فى إستمرار الإعتماد الدولى ووجه رئيس المركز شكره إلى أعضاء مكتب الجودة وجميع العاملين متمنيا لمركز بحوث الصحراء دوام التألق والإزدهار