عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الدولة المصرية تقدر أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مؤكدا أنه إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وخطوة جديدة إضافية ضمن مشروعات مصر التنموية وفق رؤية مصر للجمهورية الجديدة 2030 مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الافتتاح كانت كاشفة وواضحة وصريحة حول كافة الصعوبات التي تواجهها الدولة في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع كما انها رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة لديها من الحلول ما يمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : ما يميز الفترة الراهنة التي نعيشها، هو إيمان القيادة السياسية بقدرات المصريين ، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الإنجازات، و السعي لمنافسة أكثر الدول تقدما في كل قطاع من القطاعات لافتا إلي أن مصر شهدت خلال سنوات حكم السيسي تنفيذ بنية تحتية ومشروعات عملاقة انعكست ايجابا علي الوطن وأحدثت تطور إيجابي اقتصاديا وسياسيا كما ساهمت في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

 

وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تقدر أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و دول العالم المتقدم تولى اهتماما بالقطاع الخاص نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع فرحات: الرئيس السيسي قطع الطريق علي المغرضين الذين يسعون الي احداث الوقيعة بين مصر واشقائها من خلال التأكيد على متانة وعمق العلاقات التي تجمعنا بأشقائنا العرب، وبالتحديد المملكة العربية السعودية الذي تربطهم بمصر علاقات تاريخية وتوافق وتقارب في معظم القضايا الإقليمية والدولية . 

رضا فرحات عبد الفتاح السيسي السادات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

الإعدام نهائيا .. قاتل نيرة أشرف لم يعد أمامه فرصة لإنقاذ نفسه

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

ترشيحاتنا

أكثر من 17 ألف قتيل حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.. فيديو

1300 هزة ارتدادية وارتفاع عدد القتلى.. تصريحات جديدة من نائب الرئيس التركي

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

برئاسة موريتانيا.. بدء أعمال الدورة الوزارية الـ«111» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بوينج تتوقع نمو سوق صيانة الطائرات بأفريقيا والمنطقة إلى 15.4 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي المفعول وبدون فرهدة.. أسرع رجيم يخلصك من دهون البطن العنيدة

هنا الزاهد تثير الجدل بظهور جديد بدون مكياج ونحافة شديد| شاهد

يراه واحدا من بين مليوني شخص.. ماذا فعل أيرلندي وجد جراد أزرق نادر؟

لعشاق المطبخ الإيطالي.. طريقة تحضير اللازانيا زي المطاعم

فيديو

استمرار تراجع الذهب اليوم واستقرار الدولار

ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر .. الأرصاد تحذر من الطقس |تغطية خاصة

يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ