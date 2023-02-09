المؤتمر: الدولة المصرية تقدر أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مؤكدا أنه إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وخطوة جديدة إضافية ضمن مشروعات مصر التنموية وفق رؤية مصر للجمهورية الجديدة 2030 مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الافتتاح كانت كاشفة وواضحة وصريحة حول كافة الصعوبات التي تواجهها الدولة في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع كما انها رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة لديها من الحلول ما يمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : ما يميز الفترة الراهنة التي نعيشها، هو إيمان القيادة السياسية بقدرات المصريين ، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الإنجازات، و السعي لمنافسة أكثر الدول تقدما في كل قطاع من القطاعات لافتا إلي أن مصر شهدت خلال سنوات حكم السيسي تنفيذ بنية تحتية ومشروعات عملاقة انعكست ايجابا علي الوطن وأحدثت تطور إيجابي اقتصاديا وسياسيا كما ساهمت في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تقدر أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و دول العالم المتقدم تولى اهتماما بالقطاع الخاص نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع فرحات: الرئيس السيسي قطع الطريق علي المغرضين الذين يسعون الي احداث الوقيعة بين مصر واشقائها من خلال التأكيد على متانة وعمق العلاقات التي تجمعنا بأشقائنا العرب، وبالتحديد المملكة العربية السعودية الذي تربطهم بمصر علاقات تاريخية وتوافق وتقارب في معظم القضايا الإقليمية والدولية .