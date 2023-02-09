بعثة الأهلي تعود إلى طنجة مساء اليوم استعدادًا لـ«فلامنجو»

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدينة الرباط بالمغرب مساء اليوم للعودة إلى طنجة؛ استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ريال مدريد أمس في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وأدى اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين بالمران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.