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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

صدى البلد

مازالت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في ازدياد.


أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، ارتفاع اعداد قتلى الزلزال إلى 12391 والمصابين إلى 62914.
 

وأشارت إلى أن الاعداد مازالت قابله للزيادة لتواجد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.
 

أما في سوريا فعلى الرغم من إنها تأثرت بالزلزال لقربها من تركيا الا انها تضررا بشكل بالغ لنقص المعدات الثقيله فضلا عن عدم تغطية فرق الإنقاذ للأماكن المتضرر.. وبالتالي يتزايد إعداد الضحايا لصعوبة إنقاذهم.


وقالت الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن أعداد الوفيات والإصابات تتزايد كل ساعة، وأشارت إلى إنهم يشعرون بقلق.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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