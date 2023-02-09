وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون بالقاهرة

استقبل وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، والوفد المرافق له، ، اليوم، بحضور سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة أحمد نايف رشيد الدليميّ، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة.

أعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره لنظيره المصري على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدًا على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقية.

تناول اللقاء نقاشاً موسعاً حول ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والمصري في مجال التجارة والصناعة، في ظل ما يشهده العالم من انعكاسات سلبية في مجال التجارة بشكل عام، وفي قطاع الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية بشكل خاص، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

كما أشار الوزير العراقي إلى رغبة الحكومة العراقية في دخول الشركات المصرية العاملة في المجالات المختلفة للاستثمار في العراق، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه للبلدين.

من جانبه أكد الوزير المصري على أهمية التنسيق المستمر مع العراق، في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، مشيراً إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة سبل الدعم الممكن للعراق، من خلال التبادل التجاري، ونقل الخبرات ، وتسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في إطار اللجنة العليا المشتركة.