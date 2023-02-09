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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصنع سايلو فوود يحقق التوازن المأمول في الأسعار بالأسواق

تامر عبدالقادر،
تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية لافتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والذى يأتي كمحاولة جادة لتحقيق التوازن المأمول فى الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى حرص الرئيس طمأنة المصريين، والتأكيد على أن الدولة لديها الكثير من الحلول التى تمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية العالمية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار، منوها بأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفى لنحو 6 أشهر، رغم الأعباء المالية الكبيرة.
وأوضح عبدالقادر، أن حديث الرئيس، اليوم، كان به الكثير من المكاشفة، والمصارحة، حيث أكد على أهمية أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول في مواجهة أية محاولات تسعى لإثارة الفتن، والشائعات التى يسعى إليها أعداء الأوطان، مشيرا إلى أهمية تركيز المواطن، على العمل والاجتهاد، وصولا لأهم مراحل البناء وليس الهدم، بالإضافة إلى دور المواطن، في مواجهة جشع التجار.

وأكد عبدالقادر، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس أهمية دور القطاع الخاص  فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي فى الدولة.
 

تامر عبدالقادر مجلس النواب سايلو فوودز مصنع سايلو فوودز المنوفية

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