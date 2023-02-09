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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بمدينة سايلو فودز حرص على اكتفاء الدولة من المحاصيل الاستراتيجية

محمد سلطان، عضو لجنة
محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، عكست حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية واستمرار دعم الفئات البسيطة وتوجه الدولة نحو القطاع الصناعي بصورة كبيرة ودور القطاع الخاص فى ذلك.

وأضاف سلطان، أن القطاع الصناعى شهد ولازال اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الاخيرة وذلك لأهميته فى دعم الاقتصاد القومى، إضافة إلى القطاع الزراعى ، واليوم حديث الرئيس تطرق إلى التوسع فى زراعة محصول فول الصويا لتقليل الفاتورة الاستيرادية للزيوت، ومن ثم هذا الامر يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدد المشروعات القومية التى تم تنفيذها ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى المناطق الصناعية ودورها فى دعم المنتج المحلى، ودور القطاع الخاص فى ذلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الفئات البسيطة لمواجهة تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية.

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14  صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة. 

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