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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق بمصنع دهانات بالشرقية

صدى البلد

تمكن رجال الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق نشب بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة واسفر عن وقوع حالة وفاه واصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة وتم الدفع  بعدد 11 سيارة إطفاء وخزانات مياه وعدد من سيارات الإسعاف الي محيط الحادث وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بضيق في التنفس وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة الصالحية الجديدة ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى اخماد الحريق ونقل المصابين لأقرب مستشفي لتلقي أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

كما أعطى محافظ الشرقية توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

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