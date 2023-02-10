تشريعية البرلمان: تأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم زواج القاصرات للاستماع لرأي الأزهر

قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش خلال الفترة الحالية مشروع قانون تجريم زواج القاصرات المقدم من الحكومة والنائب أحمد بلال البرلسى.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون الحالى لا يعترف بزواج القاصرات ، ولذلك فنحن نرى ضرورة تجريم زواج القاصرات.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ناقشت مشروع قانون تجريم زواج القاصرات من حيث المبدأ ، وتم تأجيل مناقشته لحين الإستماع إلى رأى الأزهر ، مشيرا إلى أن إنتظار رأى الأزهر فى مشروع قانون تجريم زواج القاصرات يعنى أننا نرهن وظيفة السلطة التشريعية بوظيفة اخرى.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد القادم الموافق 12 فبراير.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الماضية على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.