اقتصاد السعودية.. اختتام أعمال مسابقة تحدي الابتكار الحرفي بالمدينة المنورة

اختتمت بالمدينة المنورة أعمال مسابقة تحدّي الابتكار الحرفي بتتويج 6 فائزين بعد تحقيق منتجاتهم الرائدة المراكز الأولى.

وكان الفائزون قد قطعوا رحلة تنافسية طويلة، ما بين ورش العمل الريادية بالشراكة مع «منشآت»، وجلسات إرشادية وتطبيقية في معامل العيّنية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، حتى خروج منتجاتهم الابتكارية إلى النور.

واحتفت "نماء المنورة"، على مسرح الغرفة التجارية، وبرعاية كل من هيئة التراث وطيبة للاستثمار، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الشركات، بالمبدعين من مصممين وحرفيين، ممن خاضوا مراحل السباق، وقدموا منتجات راقية تتناسب شكلًا وتصميمًا مع الإرث المديني السعودي.

وقيّمت لجنة تحكيم المسابقة في الخامس والسادس من فبراير، منتجات ثمانية وأربعين مُبتكرًا من بين مئة وعشرين متسابقًا للتصفيات النهائية؛ بُغية اختيار 6 نماذج فائزة.

ويمثل "تحدي الابتكار الحرفي" الذي أطلقته "نماء المنورة"، فكرة تنافسية تستهدف تحفيز الابتكار، بإشراك المصممين والحرفيين في تنافس ينعكس إيجابًا على اقتصاد المدينة، حيث حازت منتجات المشاركين على المتابعة من قبل اللجان الإشرافية؛ لتطويرها حتى الوصول إلى المنتج الأكثر تميّزًا وإبداعًا.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لنماء المنورة صالح أختر أهمية تقديم برامج متنوعة؛ مثل تحدي الابتكار الحرفي لدعم رواد الأعمال في مجال الصناعات الحرفية، لما له من أثر في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي وإثراء تجربة الزائر.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش بالبرنامج، الذي يهدف إلى استقطاب واكتشاف الحِرفيين والمصممين الموهوبين الذين يعملون بكل جهد لتحقيق أعلى معايير الجودة العملية في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى تحفيز ثقافة الابتكار في المجتمع، والمحافظة على الإرث الثقافي وتعزيزه، وكذلك تمكين رواد الأعمال في مجال صناعة المنتجات لإنتاج منتجات تعكس ثقافة المملكة وهويتها بطرق مبتكرة وجذابة قابلة للبيع والتسويق.