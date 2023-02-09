أهالي مدينة موط بالوادي الجديد يشتكون من الكلاب الضالة

ناشد عدد من أهالى مدينة موط بمحافظة الوادى الجديد الجهات المختصة وقطاع الطب البيطرى بسرعة التدخل لحل مشكلة تزايد الكلاب الضالة التي ظهرت مؤخرا فى الشوارع والميادين.

يقول الحاج محمد علي يماني من أهالي مدينة موط، إن الكلاب أصبحت مشكلة تؤرق أهالى المدينة بسبب انتشارها فى الطرق والشوارع والميادين في وضح النهار، حيث تهاجم الأطفال والمارة من الحين للآخر.

وطالب الأهالي بضرورة مكافحة تلك الكلاب بمعرفة فرق المكافحة البيطرية بصورة مستمرة حتى لا تتزايد خطورتها وخاصة أن بعض الكلاب تتعرض للإصابة بمرض السعار وقد تنقله للماشية أو المواطنين.

وأضاف يماني، أن الطب البيطرى يقوم بتنفيذ حملات مكافحة للكلاب والحيوانات الضالة بصفة دورية فى القرى ولم يقم بتنفيذ تلك الحملات فى المدن مما يسبب قلق وازعاج للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي عوض مدير قطاع الطب البيطرى بالمحافظة أنه يجرى تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لمكافحة الكلاب والحيوانات الضالة على مستوى كافة المدن والقرى بالمحافظة بصفة دورية وفقا لجداول محددة بالتعاون مع مديرية الأمن.