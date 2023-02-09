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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز منتخب جامعة سوهاج بالمركز الأول في بطولة السلة والكرة الشاطئية

صدى البلد

أعلنت لجنة مسابقات دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية، التي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن حصول منتخب جامعة سوهاج لكرة السلة (طلبة) على المركز الأول بعد فوزه على منتخب جامعة الأزهر، فيما حصل منتخب جامعة بنها على المركز الثالث، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي للبطولة.

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جامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على الدورة، أن النتائج أسفرت أيضاً عن فوز جامعة سوهاج بالمركز الأول فى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية (طلبة).

وأضاف أن المركز الثاني حصل عليه منتخب جامعة كفر الشيخ، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الوادي الجديد.

وأشار الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس لجنة المسابقات، إلى أن منتخب جامعة سوهاج حقق أيضاً مراكز متقدمة فى عدد من الألعاب، حيث فازت الجامعة بالمركز الثالث فى بطولة تنس الطاولة (طلبة).

 

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