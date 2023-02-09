زلزال جديد يضرب تركيا وأردوغان يكشف الخسائر الفادحة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 16170 قتيلا.

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وقال أردوغان، "في الوقت الحالي، بلغ عدد القتلى 16170، وأصيب 64194".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتعويض المتضررين من الزلازل كما تم تعويض المتضررين من زلزال وان من قبل.

وأضاف أن البرلمان سيصوت اليوم على إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشر المتضررة، مشيرا إلى أنه بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، سيُعاقَب التجار الذين يريدون أن يستغلوا هذه الأزمة بزيادة الأسعار واحتكار المواد.

وتعهد أردوغان بالعمل على إعادة إعمار المناطق المنكوبة خلال عام، متعهدا بمحاسبة مكل من يحاول استغلال كارثة الزلزال للحصول على مكاسب سياسية.

وأشارت إدارة الكوارث التركية، إلى إجلاء 28 ألفا و44 شخصا من الولايات المتضررة جراء الزلزال، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ ستستمر رغم مرور 3 أيام على الزلزال.