يوم الجمعة.. سننه وهذا ثواب الحضور للصلاة مبكرا

يغتننم المسلم يوم الجمعة بالحرص على الحضور لصلاة الجمعة مبكرا، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وحسن المظهر، وطيب الرائحة ، وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية اغتنام يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه ، ثم مس من دهن بيته ما كتب ، أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين ، كفر الله عنه ما بينه و بين الجمعة ، وقال تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية حضور صلاة الجمعة مبكرا قبل صعود الخطيب للمنبر، لأن الملائكة يجلسون يستمعون الذكر مع الناس ، قال صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر .

ولايجوز شرعا للمسلم ترك صلاة الجمعة فهي فرض وواجبه على كل مسلم بالغ عاقل قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وعن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رَواحُ الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ".



يغتنم المسلم يوم الجمعة بالحرص على التسوك والاغتسال وأداء صلاة الفجر في جماعة والحضور لصلاة الجمعة قبل صعود المنبر وقراءة سورة الكهف وارتداء أفضل الثياب والتطيب، وكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباع سنن النبي في هذا اليوم المبارك ويشغل المسلم نفسه بالتوبة والاستغفار والذكر والتسبيح، قال -صلى الله عليه وسلم- في صحيح سنن أبي داود: مَن اغتسل يومَ الجُمُعة واستاك ومسَّ مِن طِيب إنْ كان عنده، ولبِس مِن أحسن ثِيابه، ثم خرَج حتى يأتي المسجد، فلم يتخطَّ رقاب الناس، ثم ركَع ما شاء أن يرْكع، ثم أنصَتَ إذا خرَج الإمام، فلم يتكلَّم حتى يفرغ مِن صلاته، كانت كفَّارةً لما بينها وبيْن الجُمُعة التي قبْلها.

- واغتنام ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة التي ورد فيها حديث خصيصا عن رسول الله، والحضور في الصف الأوَل قال رسول -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم أنه مَن اغتسل يومَ الجُمُعة غسلَ الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنَّما قرَّب بَدَنة، ومَن راح في الساعة الثانية فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومَن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرتِ الملائكة يستمعون الذِّكر

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة، ورد في سنن يوم الجمعة أمور كثيرة منها قراءة سورة الكهف، والتبكير إلى الصلاة، وأداء ركعتي تحية المسجد والإصغاء للخطيب، وتحري ساعة الإجابة، والصلاة على النبي، الحرص على أداء الصلوات في المسجد و الإكثار من الذكر والاستغفار، والاستماع والإنصات لخطبة الجمعة التبكير إلى صلاة الجمعة الحرص على صلاة النوافل و صلة الرحم وزيارة الأقارب استغلال ساعة الإجابة ومن سنن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي، الحرص على صلاة الضحى ، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، صلاة الوتر وقيام الليل.

وعن يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، و قد دعانا النبي محمد صلى الله عليه و سلم إلى اغتنام يوم الجمعة وليلة الجمعة وكثرة الدعاء فيها فيوم الجمعة سيد الأيام و أعظمها عند الله سبحانه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن يوم الجمعة سيد الأيام و أعظمها عند الله ، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : يوم الجمعة اثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً ، إلا آتاه الله عزّ وجلّ ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر .

وقال دار الإفتاء إن الاغتسال من سنن يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره] وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ: إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ. [أخرجه الحاكم]

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة روى الإمام ابن ماجة و الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل اللهَ العبدُ فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ،قالوا : يا رسول الله أية ساعة هي قال : حين تقام الصلاة إلى الإنصراف منها ، ومن أفضل أعمال يوم الجمعة و أرجاها عند الله تعالى : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة و ليلة الجمعة ،فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

- لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ لَهُ عدلَ رقبةٍ من ولدِ إسماعيلَ، وحطَّ عنهُ عشرُ خطيئاتٍ، ورفعَ لَهُ عشرُ درجاتٍ، وَكانَ في حرزٍ منَ الشَّيطانِ حتَّى يُمْسيَ، وإذا أمسى فَمِثْلُ ذلِكَ حتَّى يُصبِحَ

-إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واجعل هذا العام عام تحول إلى أحوال ترضى بها عنا واجعله عام بركة على الأمة كله.

-اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك، وزِنَةَ عرشِكَ، ومدادَ كلماتِك، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه عدد ما خلقتَ، وعدد ما رزقتَ، وعدد ما أحييتَ، وعدد ما أَمتَّ”.

“اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على النبي في كلِّ وقتٍ وحين، وفي كلِّ مِلَّةٍ ودين، وفي العالمين إلى يوم الدِّين.

-اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه كلما ذَكركَ الذَّاكرون، وكلما غَفَلَ عن ذِكرِك الغافلون، وعدد من صلَّى عليه، وعدد من لم يُصلِّ عليه، وعددَ أوراق الأشجار، وعدد مياهِ البحار، وعدد ما أظلمَ عليه الليل وما أضاء عليه النهار

-اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

-اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

