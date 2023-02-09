بلاغ من مصطفى بكري على الهواء ضد حساب زيّف معلومات ونسبها له

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكذب كثير والأفاقون أكثر، مشيرا إلى أن أصحاب الإشاعات المغرضة الذين يقومون بتضليل الناس أصبحوا متواجدين بكثرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أكدت على لساني تصريحات مسيئة للنظام، مؤكدا أن هذه التويتة ليس أنا من قام بها، ولكن صاحبة هذا الحساب نشرتها بغرض نشر معلومات مضللة.

وتقدم مقدم برنامج "حقائق وأسرار"،بلاغ للجهات المسئولة والنيابة العامة "كيف يمكن أن نقف أمام من يقوم بنشر معلومات مضللة ونسبها لأي شخص.

يتسبب بمشاكل كبيرة

وأشار مصطفى بكري إلى أن “اللي بيحصل ده جريمة حقيقية،لأنه يقوم بنشر معلومات مغلوطة ويتسبب بمشاكل كبيرة.