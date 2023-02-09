تنسيق وتشاور مستمر.. مصر والسعودية يدعمان العمل العربي المشترك

عرضت قناة " إكسترا نيوز" تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية القائمة على التنسيق والتشاور لمواجهة كل أزمات المنطقة .

وأوضح التقرير أن كلا البلدان يؤكدان على رفض كل التدخلات الإقليمي في شؤون الدول العربية أيا كان مصدرها .

وتابع التقرير أن مصر والسعودية يشجعان على المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط كان أن مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية .



وأكمل التقرير أن مصر والسعودية يدعمان العمل العربي المشترك في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك .



ولفت التقرير إلى أن البلدان يؤكدان على أهمية العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي لدول المنطقة ، وهناك تنوع في أوجه التعاون العسكري بين البلدين في إطار التدريبات المشتركة لنقل الخبرات وتبادلها .