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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيق وتشاور مستمر.. مصر والسعودية يدعمان العمل العربي المشترك

مصر والسعودية
مصر والسعودية

عرضت قناة " إكسترا نيوز" تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية القائمة على التنسيق والتشاور لمواجهة كل أزمات المنطقة .

 

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وأوضح التقرير أن كلا البلدان يؤكدان على رفض كل التدخلات الإقليمي في شؤون  الدول العربية أيا كان مصدرها .

 

وتابع التقرير أن مصر والسعودية يشجعان على المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط كان أن مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية .


وأكمل التقرير أن  مصر والسعودية يدعمان العمل العربي المشترك في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك .


ولفت التقرير إلى أن البلدان يؤكدان على  أهمية العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي لدول المنطقة ، وهناك تنوع في أوجه التعاون العسكري بين البلدين في إطار التدريبات المشتركة لنقل الخبرات وتبادلها .

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