مصطفى بكري: الجيش والشرطة تصدوا للإرهاب وتلقوا الرصاص بصدورهم..حقيقة تعرض مصر لموجة تسونامي.. البحوث الفلكية توضح

تناولت برامج التوك شو، عددا من الملفات الهامة على مدار الساعة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى بكري : الجيش والشرطة تصدوا للإرهاب وتلقوا الرصاص بصدورهم ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك أناسا يدّعون البطولة ويتحدثون باسم الشعب، مشيرا إلى انه نختلف على أشخاص ولكن لا نختلف على الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية ستمر وستعبر تلك اللحظات الصعبة، مؤكدا ، عاصرنا زمن الاعتداء على الأديرة والكنائس.

القوا حاجتي في الشارع.. مأساة أب تركه أولاده بلا مأوى تحت الكوبري

أكد سمير عبد الرحيم، والذي تركه أولاده بلا مأوى، أنه كان يعمل في البحر لمدة 15 سنة، مشيرا إلى أنه متزوج وعنده 3 أبناء وبعد مرحلة التعليم توفيت زوجته،وانه اضطر بعد وفاة زوجته أن بهتم بأبنائه.

وقال سمير عبد الرحيم، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني": بعد تخرج اولادي من الجامعة تغيرت معاملتهم لي وكنت أعرف السبب وراء ذلك وقلت لهم انه سيعطي لهم حقوقهم وأنا على قيد الحياة، ووجدت الفرحة في عيونهم.

حقيقة تعرض مصر لموجة تسونامي.. البحوث الفلكية توضح.. فيديو

أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم التأكد بأنه لا حقيقة لتعرض المدن الساحلية في مصر لموجة تسونامي.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للانتهاء من استراتيجية التصدي لأى زلزال محتمل.

الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة والصقيع إلى هذا التوقيت

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأكد شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناةdmc،:" موجة الصقيع التي تشهدها مصر خلال الأيام الماضية مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن انخفاضات درجات الحرارة مستمرة ودرجات الصقيع متفاوتة.



انفراجة كبيرة.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق في هذا الموعد

أكد الدكتور محمد المنياوي، أستاذ رعاية دواجن بإحدى المجازر، أن السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، هي كمية الأعلاف، مشيرا إلى أن نقص كميات الذرة والصويا.، ساهم في ذلك.

وقال محمد المنياوي، خلال استضافته ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار الدواجن مع أهمية زيادة المعروض لتشهد الأسواق ثباتا في الأسعار.



هل تفقد الدواجن المجمدة قيمتها الغذائية؟.. طبيبة بيطرية تجيب..فيديو

أكدت الدكتورة عبير حلمي، طبيبة بيطرية بإدارة مجازر العاشر، أن الدواجن المجمدة تفقد بعض عناصرها الغذائية، لكن التبريد الهوائي لدينا يحافظ على كافة العناصر الغذائية.

وقالت عبير حلمي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يتم العمل على توفير الإضاءة المناسبة للدواجن ونوفر لها الهدوء، وتتم عملية الذبح يدويا على الطريقة الإسلامية.



اليونيسيف: الوضع الإنساني مأساوي في تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

أكد عمار عمار المتحدث الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوضع الإنساني في سوريا وتركيا مأساوي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وقال عمار عمار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ":" الزلزال خلف آلاف الضحايا والجرحى وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا خوفا من الزلزال والهزات الارتدادية ".



القومي للتغذية: الوجبات المدرسة تلبي احتياجات الطلاب بنسبة 30%

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ التغذية العلاجية ومدير المعهد القومي للتغذية، إن مصنع سايلو فودز وزع نحو 600 مليون وجبة غذائية علي المدارس لـ 13.5 مليون طالب وطالبة.

وأوضحت جيهان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" مصر دخلت موسوعة جينيس في عدد الوجبات المدرسية التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية

كريم فهمي: مراتي غيورة ومع الوقت بدأت تستوعب طبيعة عملي كفنان

كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل لأول مرة عن زوجته وقصة الحب بينهما، مؤكدا أنه حريص على بيته وأسرته إلي أقصى درجة، قائلا: "لولا وجود مراتي في حياتي من بداية عملي في الفن ماكنتش هبقى بالشكل ده حاليا".

وقال كريم فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، أن زوجته لا تعمل، ومتفرغة لبيتها، موضحا أن قصة الحب بينهما عندما رآها بالصدفة عند صديقة مشتركة بينهما، وساعدته له في عمله الفني منذ البداية.

فيديو يدمي القلوب..إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في مدينة حارم بإدلب

عرضت قناة العربية، فيديو يرصد إنقاذ رجل من بين الأنقاض في مدينة حارم بإدلب في مشهد إنساني إثار إعجاب الجميع.

وأشار الفيديو، إلي أن الراجل الذي تم إنقاذه كان قد علق منذ أكثر من 3 أيام بعد وقوع الزلزال بإدلب.



