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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تعلن طرح أسهم 32 شركة بالبورصة في 18 قطاعا

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

نقلا عن تقرير أذاعته فضائية "النهار" جاء فيه أن في ظل امتداد الأزمة الروسية الاوكرانية قد أعدت الحكومة المصرية سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء في لعامين مقبلين، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على عزم الحكومة المصرية طرح أسهم 32 شركة بالبورصة، أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسين تشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول العام الحالي حتى الربع الأول لعام 2024.

 

وأوضح التقرير الذي أذاعه برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "تامر أمين"، عبر فضائية "النهار" أن خطط الطرح تشمل بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي بجانب شركة مصر للتأمين وأنه من الممكن طرح المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.

 

الشركات التي سيتم طرحها

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سوف يتم إستهداف 25% من تلك الشركات ينتهي خلال ستة أشهر وأن الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة شركات في مجال الكهرباء والتأمين، مشيرا إلى أن الأولوية الأن تتركز على دعم قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الإقتصاد المصري وهما قطاع الزراعة والصناعة، موضحا أن هناك تركيز شديد على تقليل الفجوة الدولارية عن طريق تعظيم الصادرات وخفض الواردات.

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