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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية يكشف مصادر إنتاج الألبان والبسكويت

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد

أكد اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية، أن الألبان تأتي من مزارعنا من شركة الثروة الحيوانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،مباشرة على المصنع ويتم إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودته.

وقال تيمور موسى، خلال لقاء  له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”،البسكويت الذي يتم إنتاجه يكون به مدخلات القمح من أرضنا من شركة شرق العوينات، وجزء يتم استيراده من الخارج ، والصوامع الموجودة في المدينة تكفي الإنتاج لمدة 3 شهور.

 

وتابع  رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية، أن  المرحلة الثانية من المشروع تضمنت إضافة سلع أساسية إلى جانب السلع الاستراتيجية التي جرى افتتاحها في المرحلة الأولى.

تعتبر سلعة أساسية للمواطن 

وأشار تيمور موسى إلى أن السلع الأساسية التي أضيفت إلى إنتاج المصنع تشمل مصنع للحلاوة الطحينية والتي تعتبر سلعة أساسية للمواطن بالإضافة إلى مصنع الألبان والجبن لدعم احتياجات المواطنين.

 

سايلو فودز الألبان الثروة الحيوانية البسكويت الصوامع

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