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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

صدى البلد

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 بمستهل تعاملات الأسبوع،  يستعرضه صدى البلد في التقرير التالي.

سجل فى البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر 30.35 للشراء 30.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولي cib سجل 30.45 جنيه للشراء 30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.43 جنيه للشراء و30.53 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.35 جنيه للشراء و30.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر و30.35 جنيه للشراء و30.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 30.45 جنيه للشراءـ 30.55 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.50 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع. 

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، متماشيًا مع عوائد سندات الخزانة المنخفضة، حيث تمسك المستثمرون بآرائهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي لأن التضخم بدأ في السيطرة.

وزاد عدد مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع من خسائر الدولار، حيث أشار التقرير إلى ضعف سوق العمل الذي يمكن أن يساعد في خفض التضخم.

وأظهرت البيانات أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13000 إلى 196000 المعدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 4 فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 190 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

وكان باول قد قال الأسبوع الماضي إن التضخم، أو تباطؤ في ارتفاع الأسعار الإجمالية، قد بدأ.

في أواخر التعاملات الصباحية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.7٪ إلى 102.74.

وقفز اليورو، أكبر عنصر في مؤشر الدولار، 0.6٪ إلى 1.078 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.9٪ إلى 1.2179 دولار، مع تعزيز كلاهما بتحسن معنويات المخاطرة في الأسواق.

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