سعر الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.

ويبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,966 جنيها - شراء 1,977 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,802 جنيها - شراء 1,812 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,720 جنيها - شراء 1,730 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,474 جنيها - شراء 1,483 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,147 جنيها - شراء 1,153 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 983 جنيها - شراء 989 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 61,134 جنيها - شراء 61,489 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,760 جنيها - شراء 13,840 جنيها

الكيلو بيع 1,965,714 جنيها - شراء 1,977,143 جنيها

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,966 شراء 1,977 عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,812 عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,730 عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,483 عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,153 عيار 12 بيع 983 شراء 989 الاونصة بيع 61,134 شراء 61,489 الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 13,840 الكيلو بيع 1,965,714 شراء 1,977,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.