سعر الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.
ويبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة.
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,966 جنيها - شراء 1,977 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,802 جنيها - شراء 1,812 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,720 جنيها - شراء 1,730 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,474 جنيها - شراء 1,483 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,147 جنيها - شراء 1,153 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 983 جنيها - شراء 989 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 61,134 جنيها - شراء 61,489 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,760 جنيها - شراء 13,840 جنيها
الكيلو بيع 1,965,714 جنيها - شراء 1,977,143 جنيها
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,966 شراء 1,977
|عيار 22
|بيع 1,802 شراء 1,812
|عيار 21
|بيع 1,720 شراء 1,730
|عيار 18
|بيع 1,474 شراء 1,483
|عيار 14
|بيع 1,147 شراء 1,153
|عيار 12
|بيع 983 شراء 989
|الاونصة
|بيع 61,134 شراء 61,489
|الجنيه الذهب
|بيع 13,760 شراء 13,840
|الكيلو
|بيع 1,965,714 شراء 1,977,143
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر مصنعية الذهب والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..
معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.