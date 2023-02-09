بسبب الطائرات المقاتلة..هولندا تحذر من نشوب حرب بين القوى النووية

صرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه قبل تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة، يجب على الغرب ضمان عدم وقوع حرب مباشرة بين الناتو وروسيا.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، أن مثل تلك القرارات يجب أن تتخذ خلف الأبواب المغلقة، بسبب وجود العديد من القضايا الحساسة التي يجب مناقشتها. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

وقال مارك خلال حوار صحفي مع إذاعة بريطانيا "BBC"، "إن أحد الأغراض الرئيسية لزيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي للعواصم الأوروبية كان إقناع حلفاء أوكرانيا الغربيين بتوفير مقاتلات نفاثة".

وسيؤدي اندلاع حرب مباشرة بين الناتو وروسيا إلى تنفيذ المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي "بند الدفاع الجماعي"، والتي تعني أن الهجوم المسلح ضد طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر هجوما ضد جميع الأطراف المتعاقدة، وتنطبق هذه المادة على الدول الأعضاء في الناتو فقط.

وقد ألقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا اليوم في البرلمان الأوروبي قال خلاله، "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "التماسك حتي النهاية" لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي لافروف، أن الولايات المتحدة والدول الغربية ترسل باستمرار أسلحة إلى أوكرانيا وأصبحت مشاركا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

كما أضاف لافروف، أن سياسة الغرب الهادفة إلى احتواء روسيا بشكل شامل هي سياسة خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى صراع مسلح مباشر بين القوى النووية.