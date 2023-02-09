الدفاع المدني السوري: لم تصل أي مساعدات حقيقية باستثناء الفريق المصري

قال منير مصطفى، نائب المدير العام للدفاع المدني السوري، إن الشعب السوري يشكر الشعب المصري الشقيق، للمساهمة التي قدمها إلى السوريين والتي ترفع المعاناة من على كاهلهم.



أضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى، أنه لم تصل أي مساعدات حقيقية إلى شمال غرب سوريا حتى الآن باستثناء الفريق المصري، الذي وصل لتقديم الإغاثة إلى الشعب السوري.



أضاف مصطفى: "اليوم وبكل حزن نرى عداد الوفيات يزيد وبسرعة، وتوقف عداد المصابين، واليوم وصل عدد القتلى في شمال غرب سوريا إلى 2030 قتيلا، وتزداد الأعداد تباعا".



وأكمل مصطفى: "ليس هناك أحياء تحت الأنقاض حاليا، والكارثة كبيرة ولا يمكن أن تتحملها دول، والفريق الطبي والإغاثي المصري يساند الخوذ البيضاء في مناطق الزلزال حاليا، وفي الحقيقة أن الطقس عامل آخر يزيد من معاناة العالقين تحت الأنقاض، ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر وهذا يزيد أيضا من تعداد الأموات في هذه المناطق".

