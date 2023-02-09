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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف : روسيا ستصمد أمام الحرب الهجينة من أمريكا وحلفائها

روسيا
روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا ستصمد أمام الحرب الهجينة من أمريكا وحلفائها ضدها.

وأضاف لافروف، “نحتفل هذا العام بعطلتنا على خلفية الحرب الهجينة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد بلدنا. لا شك في أن روسيا ستنجو من التجارب القاسية وستتغلب عليها، وستصبح أقوى".

وأضاف أن "الحملة المعادية للروس" أثرت أيضًا بشكل مباشر على الدبلوماسيين، وكثير منهم يعملون في ظروف قاسية، وغالبًا ما يكونون معرضين للخطر على الصحة والحياة.

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وقال: "سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية المصالح الوطنية وخلق بيئة خارجية مواتية للتنمية الداخلية المستدامة لروسيا، وتحسين رفاهية مواطنيها. شرف وكرامة الوطن، لم يسبق لجميع مواطنينا أن ولن نقدم تنازلات أبدا”.

كما أشار لافروف إلى أنه في سياق التحولات في السياسة والاقتصاد العالميين، تنجح روسيا في تعميق التعاون المتكافئ مع الأغلبية في العالم، ودول أوراسيا الكبرى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الولايات المتحدة وزير الخارجية الروسي روسيا أمريكا السياسة والاقتصاد الاقتصاد العالمى

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