الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر: سوريا تواجه صعوبة بسبب نقص المعدات

قالت مي الصايغ المسؤولة الإعلامية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، إنه كلما تأخر وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا، زادت الخسائر في الأرواح.

وأضافت "الصايغ"، خلال ظهورها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن سوريا واجهت صعوبة أساسية في نقص الأدوات والمعدات التي تستخدم في انتشال الضحايا من تحت الركام الذي نتج عن الزلزال.

وتابعت، أن الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، في توفير أماكن للمتضررين وإيوائهم بها، لكن هناك تخوف من حدوث هزات ارتدادية.

وأردفت: "هذه الأماكن ليست كافية، هناك حاجة لتقديم مساعدات أكثر وتقديم مساعدات غذائية".

