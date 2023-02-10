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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الأخطاء الفردية وراء خسارة الأهلي أمام الريال.. ومواجهة فلامنجو صعبة

صدى البلد

 


أكد شادي محمد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مكانة النادي الأهلي وأداء الفريق جعل الجماهير تحزن بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي قدم مستوى رائع أمام أوكلاند سيتي، ثم فاز على سياتل في الدقائق الأخيرة، ويجب أن نشكر لاعبي الفريق والجهاز الفني على جهدهم أمام ريال مدريد، والفريق كان يلعب بشكل هجومي وضغط على الفريق الإسباني وكان قادرًا على التعادل في الدقيقة 70".

وأضاف: "في بداية المباراة، الأهلي أحرج ريال مدريد، والنتيجة لا تُعبر مطلقا عن سير اللقاء، واللاعبين أهدروا فرصًا عديدة في أوقات هامة خلال اللقاء، مثل فرصة محمد عبدالمنعم التي لعبها برأسه، وفرصة محمد شريف التي كانت في بداية اللقاء، وفرص أيضا لكهربا وحسين الشحات.. الأهلي قدم مباراة كبيرة ولم يستغل الفرص".

وتابع: "الأخطاء الفردية لم يكن أن تحدث أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد، وهو فريق يقترب من 850 مليون يورو قيمته التسويقية، الفجوة في طرق اللعب والامكانيات والتحركات، هناك فارق في العقلية وتوظيف المهارة لصالح الفريق، الريال لديه فلسفة خاصة بالتحكم في الكرة والسيطرة على الملعب".

وأتـم: "مواجهة الأهلي ضد فلامنجو صعبة جدًا، وخسر أمام فريق الهلال الذي يضم محترفين مميزين، وأتمنى تتويج الفريق بالميدالية البرونزية، وأطالب اللاعبين برفع رؤوسهم، والجمهور ليس حزينًا بل كان يطمح للوصول للنهائي بعد الأداء القوي أمام ريال مدريد".

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