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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات دورة تعلم الحرف والتطريز بسيناء

ختام دورو العمل الحرف
ختام دورو العمل الحرف والتطريز لشباب سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، مساء أمس،  فعاليات دورة تعلم الحرف و التطريز  لذوي الهمم تحت شعار" علمني حرفة"  بالتعاون بين مكتب قادرون بإختلاف مع إدارة تمكين الشباب  . تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك نحو تأهيل و تدريب الشباب من ذوي الهمم لتعليمهم حرفة جديدة في مجال التطريز .  في ضوء توجيهات القيادة السياسية و التي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة ، تخلق فرص عمل حقيقية  لشباب المحافظات الحدودية، تساعد في تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة و خدمة المجتمع .



الاعتماد على الذات 


كما أكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة،  أهمية مثل تلك الدورات التدريبية التى تساعد المرأة المصرية على الإعتماد على الذات دون التوكل على شخص، فى ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة.

تهدف الندوات  إلى تشجيع الشباب علي التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر،  والقضاء على البطالة.

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