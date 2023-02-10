مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة ابرزها مباراة ميلان أمام تورينو فى الدوري الإيطالي بالاضافه لمباراة الزمالك مع شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الزمالك X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش X جيرونا – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ميلان X تورينو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شالكه 04 X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X اجاكسيو – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرائد X أبها – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 2
الطائي X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 1
ضمك X الفيحاء – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 3
الاتحاد X العدالة – الساعة 7:30 -على قناة ssc 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
غزل المحلة X المقاولون العرب – الساعة 6 مساء -على قناة on time sport