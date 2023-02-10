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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة ابرزها مباراة ميلان أمام تورينو فى الدوري الإيطالي بالاضافه لمباراة الزمالك مع شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 


الزمالك X  شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

  
قادش  X جيرونا – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD            


 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

  
ميلان  X تورينو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1                  


 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


شالكه 04 X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء            

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


نيس X اجاكسيو – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الرائد   X أبها – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 2        

الطائي X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 1                        

ضمك  X الفيحاء – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 3              

الاتحاد X العدالة – الساعة 7:30 -على قناة ssc 1        


 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

   
غزل المحلة X  المقاولون العرب – الساعة 6 مساء -على قناة on time sport

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