مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة ابرزها مباراة ميلان أمام تورينو فى الدوري الإيطالي بالاضافه لمباراة الزمالك مع شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الزمالك X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



قادش X جيرونا – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



ميلان X تورينو – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني



شالكه 04 X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نيس X اجاكسيو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الرائد X أبها – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 2

الطائي X الاتفاق – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 1

ضمك X الفيحاء – الساعة 3 عصرا -على قناة ssc 3

الاتحاد X العدالة – الساعة 7:30 -على قناة ssc 1





مواعيد مباريات الدوري المصري



غزل المحلة X المقاولون العرب – الساعة 6 مساء -على قناة on time sport