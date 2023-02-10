مصطفى يونس يوجع نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

أكد مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي ويجب حل أزمته مع نادي الزمالك.

وقال مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"محمود كهربا يعد الأفضل في مركزه في الوقت الحالي مع الأهلي ويجب أن تتدخل إدارة النادي لحل أزمة غرامته مع نادي الزمالك ودفعها في أقرب وقت ".

وتابع:"كهربا أثبت أنه لاعب جيد ويصنع الفارق مع فريق الأهلي منذ عودته في مباراة سموحة في الدوري ويجب حل أزمته سريعاً ".