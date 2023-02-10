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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى يونس يوجع نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

صدى البلد

أكد مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي ويجب حل أزمته مع نادي الزمالك.

وقال مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"محمود كهربا يعد الأفضل في مركزه في الوقت الحالي مع الأهلي ويجب أن تتدخل إدارة النادي لحل أزمة غرامته مع نادي الزمالك ودفعها في أقرب وقت ".

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منطقية | تعليق صادم من مصطفى يونس على هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد

وتابع:"كهربا أثبت أنه لاعب جيد ويصنع الفارق مع فريق الأهلي منذ عودته في مباراة سموحة في الدوري ويجب حل أزمته سريعاً ".

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