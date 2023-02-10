صحف الكويت .. أمريكا تقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا ولبرازيل تُرجئ السماح برسو سفن حربية إيرانية

السيسي: مصر تُقدِّر علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم معها

أمريكا تقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا

البنك الدولي يُقدم 1,78 مليار دولار لدعم جهود الإنقاذ في تركيا

واشنطن تدعو دمشق للسماح فورا بمرور المساعدات عبر كافة المعابر الحدودية

تونس تقرر رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سوريا

بعد ضغط أمريكي.. البرازيل تُرجئ السماح برسو سفن حربية إيرانية

مسؤول: بولندا تواصل شراء النفط الروسي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد و اسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع في الداخل والخارج، مضيفًا "كل ما يكتب يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس. إن علاقة مصر طيبة مع الجميع، وهذا منهج نتبناه منذ أن توليت المسؤولية وليس فقط الآن"، لافتا إلى أن ذلك المسار نتبناه حتى في أوقات الأزمات والخلافات، فلم تكن هناك أي تصريحات سلبية بل تكون منضبطة للغاية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الوكالة الأمريكية للتنمية أعلنت أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الإثنين، مشيرةً إلى أن المساعدة سيتم تقديمها لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".

ونقلت "الجريدة" عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن تسمح فوريًا بدخول المساعدات عبر جميع المعابر الحدودية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف القتلى والإصابات.

وذكرت "الراي" أن الرئاسة التونسية، أعلنت إن الرئيس قيس سعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق بعد أيام من زلزال مدمر ضرب سوريا.

دوليُا، ذكرت "القبس" أن البنك الدولي أعلن عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزّها وسوريا المجاورة، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد، في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات".

وأفادت "الوطن" بأن البرازيل رضخت لضغوط من الولايات المتحدة، ورفضت طلب إيران برسو سفينتين حربيتين في ميناء ريو دي جانيرو، وذلك بينما يُخطط الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن، والاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

ونقلت "الراي" عن نائب وزير أصول الدولة ماتشي ماليكي في بولندا، قوله إن بلاده ما زالت تشتري 10% من إمداداتها النفطية من روسيا، وأوضح أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته أواخر 2024 يغطي "نحو 10 في المئة من احتياجات (شركة النفط البولندية) أورلن"، وهو ما يعني أن بولندا ما زالت تشتري 200 ألف طن من النفط من روسيا شهرياً.