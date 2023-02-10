"الجمهورية": العمل مستمر لتحقيق كل الأهداف التنموية رغم التحديات العالمية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن كل يوم يتحقق إنجاز جديد.. ومشروعات تنموية عملاقة.. العمل مستمر والجهود تتواصل لتحقيق كل الأهداف التنموية رغم التحديات العالمية الراهنة.. فالإنجازات والمشروعات الجديدة هي جسر العبور إلى المستقبل وبوابة الدخول للجمهورية الجديدة.



وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ بعنوان "إنجازات جديدة"- إنه في هذا الإطار أيضاً جاءت التوجيهات الرئاسية للحكومة بالاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة بما يسهم إيجابياً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.. وتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.



وتابعت الصحيفة أنه "من أجل تحقيق كافة البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية يأتي اهتمام الدولة المصرية بتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات التعامل مع المستثمر".

وقالت الصحيفة "إن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل إنجاز وافتتاح كل المشروعات القومية التنموية والارتقاء بالبنية التحتية واستكمال كافة



المشروعات المستهدفة رغم التحديات الراهنة التي تواجه العالم بأسره... إن إرادة المصريين ماضية في تحقيق كل إنجاز يمكن أن يحقق آمال وطموحات الدولة المصرية".

